Community+ : Apple chouchoute des membres de sa communauté

Dans le cadre d'un programme dénommé Community+, Apple entend récompenser les membres les plus actifs et dont les contributions sont les plus pertinentes sur ses forums d'assistance.

" Nous avons à cœur de mettre à l'honneur les membres de la communauté d'assistance Apple dont l'enthousiasme, les compétences et la curiosité à explorer de nouvelles solutions enrichissent notre plateforme ", écrit Apple.

Le groupe de Cupertino fait ainsi miroiter des avantages spéciaux et des expériences exceptionnelles… sans toutefois entrer dans les détails pour son programme qui est uniquement sur invitation et demeure au final bien mystérieux.

Au-delà des points et des niveaux

Avec les Communautés d'assistance Apple, il est déjà possible pour des contributeurs de gagner des points en fonction de certaines activités. Cela donne accès à différents niveaux avec des récompenses à la clé selon la progression.

Parmi les niveaux, la possibilité de télécharger un avatar personnalisé, avoir accès à un espace exclusif pour échanger avec d'autres membres triés sur le volet, participer à des rencontres en personne avec d'autres membres.

Le programme Community+ permettra d'aller plus loin dans les récompenses, sachant qu'Apple n'est disposé à y ajouter chaque année qu'un " petit groupe de membres parmi les plus hauts niveaux de la communauté. "