Apple : au plus haut, le cours pourrait encore fortement grimper en 2020

Malgré la concurrence et le contexte particulier des tensions commerciales entre Etats-Unis et Chine, Apple a su maintenir la confiance des investisseurs par la cohérence et la multiplicité des projets reliant ses différentes plates-formes et ses services au sein d'écosystèmes puissants et capables de fidéliser les utilisateurs.

Les iPhone continuent de se vendre par dizaines de millions d'exemplaires tandis qu'Apple parvient à s'imposer sur de nouveaux segments comme les montres connectées ou les écouteurs sans fil, tandis que de nouveaux services ont émergé cette année, et pas des moindres avec le streaming Apple TV+ ou l'offensive dans les jeux mobiles d'Apple Arcade.

Le cours en Bourse d'Apple n'a cessé de progresser tout au long de l'année pour atteindre des records à plus de 290 dollars. Et pour certains analystes, l'année 2020 s'annonce florissante.

iPhone SE

Gene Munster, du fonds Loup Ventures, estime ainsi que le cours pourrait se retrouver dans une fourchette de 350 à 400 dollars cette année, considérant que la valeur actuelle ne délivre pas tout son potentiel par rapport à d'autres entreprises high-tech.

Cette évolution positive du cours serait soutenue par une demande renouvelée envers les iPhone de 2020, dont Gene Munster affirme qu'il y aura pas moins de cinq modèles différents, ceux de septembre étant complétés par deux modèles de type iPhone SE et dont le prix bas (pour des iPhone) aidera à améliorer les volumes.

Cet optimisme, dont on a pu voir par le passé qu'il pouvait vite être fracassé, n'est pas forcément partagé par d'autres observateurs qui s'inquiètent du tassement des ventes de smartphones au plan mondial