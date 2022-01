Apple aurait débauché des ingénieurs chez Xbox pour développer sa propre console de jeux

Apple est, via son AppStore, le premier vendeur de jeux vidéo à travers le monde et la firme compte bien continuer de miser sur ce secteur très lucratif, au point sans doute de lancer sa propre console de jeux.

Apple pourrait bien préparer une console de jeux vidéo. La rumeur était déjà lancée il y a quelques années avant de voir la marque lancer Apple Arcade en 2019, un service spécialisé dans le jeu vidéo sur mobile.

Néanmoins, de nouvelles rumeurs font bien état de la conception d'une console de jeux. Une console tournée vers le multimédia. Selon les sources de Jez Corden, Apple aurait débauché plusieurs ingénieurs chez Microsoft Xbox afin de concevoir sa machine.

Il s'agirait bel et bien d'une console et non d'une extension pour les lunettes VR en préparation. Néanmoins, rien n'indique l'état du projet, s'il est sérieusement lancé ou s'il est déjà abandonné.

Le marché des consoles de jeu est assez imperméable : on a vu quelques initiatives se casser les dents face au trio qui domine le marché : Sony, Microsoft et Nintendo. Pour réussir, les investissements doivent être importants, et plus que tout, il faut réussir à séduire les développeurs et éditeurs à passer du temps sur les kits de développement tout en leur garantissant du succès de la plateforme. Et ce dernier point s'annonce difficile alors qu'Apple est de plus en plus contesté pour son système de commissions et son environnement fermé.