Apple demande 50% de réduction de loyer à certains propriétaires de ses Apple Store

Situation assez étonnante et quelque peu déplacée : Apple a demandé à certains propriétaires britanniques hébergeant des Apple Store de diminuer le prix du loyer de 50%.

La situation est assez mal perçue alors même que la valorisation boursière d'Apple dépasse désormais l'ensemble des sociétés du CAC40 réunies. La marque a récemment contacté certains de ses bailleurs, afin de faire diminuer le prix du loyer de ses Apple Store.

La crise sanitaire liée au Covid 19 a entrainé la fermeture des Apple Store un peu partout dans le monde pendant quelques semaines. En Grande-Bretagne, Apple dispose de 32 boutiques qui n'ont repris leur activité que le 15 juin.

Pour limiter les pertes, Apple cherche à économiser un peu partout, y compris sur le loyer de ses boutiques... Apple n'achète jamais les murs lorsqu'il est question de monter un Apple Store et préfère louer les locaux, généralement spacieux et bien placés pour toucher un maximum de public.

La marque a ainsi tenté sa chance et contacté certains propriétaires du Royaume-Uni pour leur demander de diviser le prix du loyer par deux et d'offrir également quelques mois gratuits... En compensation, Apple consentirait à réviser le contrat initial afin de prolonger la durée du bail, assurant ainsi un revenu quelques années de plus aux propriétaires.

Une trentaine de propriétaires auraient ainsi été démarchés avec cette proposition... Une situation qui passe mal dans un contexte de crise sanitaire et économique surtout venant d'une firme dont le chiffre d'affaires se compte en milliards de dollars et alors même que la marque ne paie qu'une partie infime d'impôts grâce à divers montages, avantages dont ne profitent pas les propriétaires démarchés...