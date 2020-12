Apple dévoile les meilleures applications de 2020

Comme chaque fin d'année Apple nous livre son classement des meilleures applications et jeux mobiles de 2020.

Apple nous livre en cette fin d'année son classement des applications les plus populaires de 2020, une année marquée par la crise sanitaire et qui a donc recentré les utilisateurs sur leurs smartphones, qu'il s'agisse de maintenir un lien social via les messageries ou de se divertir avec des contenus ou des jeux vidéo.

Et la meilleure application selon Apple pour 2020 est Wakeout! développée par Andres Canella. Il s'agit d'une application qui propose des exercices de relaxation et de concentration, particulièrement prisée pendant le confinement.

Sur iPad, c'est l'appli Zoom qui est numéro une : l'application propose de réaliser des visioconférences avec plusieurs utilisateurs. Son utilisation a explosé pendant le confinement, que ce soit pour rapprocher les familles et amis ou continuer de travailler.

Sur MacOS, l'application reine est Fantastical : elle remplace l'application Calendrier intégrée à l'OS d'Apple et permet plus de flexibilité et de fonctionnalités pour organiser ses journées.

Sur TvOS, Apple sacre Disney+ comme l'application de 2020, devant son propre service Apple+... La plateforme a notamment profité du succès de The Mandalorian pour se faire connaitre, et sa fréquentation a également largement profité du confinement.



Enfin sur WatchOS, c'est à nouveau une application de relaxation, Endel, qui est nommée application de l'année.

Coté jeux, c'est Genshin Impact qui aura marqué Apple cette année : le RPG free to play est particulièrement en vogue chez les joueurs et profite d'un cross plateforme assez intéressant.