Apple aurait finalement prévu non pas 4 mais 5 iPhone 12

Finalement, Apple pourrait avoir non pas 4 mais 5 versions d'iPhone 12 à présenter cet automne.

La prochaine génération d'iPhone pourrait ainsi se décliner non pas en 4 mais en 5 versions selon de nouvelles rumeurs.

On retrouverait ainsi les 4 modèles évoqués avec lest iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. A cela s'ajouterait un 5e modèle avec l'iPhone 12e.

Cet iPhone 12e aura un positionnement de milieu de gamme au sein du catalogue Apple. Il ne s'agira ainsi pas d'une version "lite" de l'iPhone 12 : sa principale particularité sera qu'il n'embarquera pas de puce 5G, ce qui devrait lui permettre d'être plus accessible.

L'idée d'Apple serait de permettre aux utilisateurs d'économiser en restant sur un smartphone 4G tout en profitant d'un iPhone bien équipé. Le terminal embarquera une puce A14 Bionic, 4 Go de RAM, un double module photo ainsi qu'un écran de 6,1 pouces. Il se calquera donc sur les dimensions de l'iPhone 12 Pro et pourtant son prix devrait graviter autour des 800 $.