Apple se focalise déjà sur la 6G

Alors que la France ne profite pas encore du réseau mobile 5G, Apple annonce avoir rejoint la Next G Alliance, un groupe qui rassemble plusieurs acteurs majeurs pour développer la 6G en Américaine du Nord au cours des 10 prochaines années.

Apple se range ainsi aux côtés de Google, Samsung, Intel, Microsoft, Nokia, Facebook, Qualcomm, LG ainsi que des principaux opérateurs mobiles américains comme Bell, AT&T, Telus et T-Mobile.

L'alliance tiendra une première réunion la semaine prochaine afin de dessiner les premiers contours de la 6G d'Amérique du Nord. La situation géopolitique et notamment la guerre économique entre les USA et la Chine ont entrainé l'éviction de Huawei, principal équipementier de la 5G. En conséquence, il faudra s'attendre non pas à assister à la naissance d'une 6G, mais de deux 6G qui pourraient ne pas être interopérables si les tensions se maintiennent les prochaines années.

La 6G devrait émettre dès 2030 et devrait aller au-delà de la 4G et la 5G en s'imposant non plus uniquement comme un réseau de téléphonie, mais comme un standard de communication sans fil, qui concernera tous les objets du quotidien. Les débits envisagés devraient ainsi permettre des transferts de quantité importante d'information et permettre de passer tous les appareils électroniques au sans-fil. Sa portée devrait également permettre de concerner rapidement l'ensemble du globe...

En attendant, il faudra encore juger de l'intérêt et de la rentabilité de la 5G : une technologie qui ne remplit pas encore ses promesses dans certains pays tests, notamment au niveau de la consommation énergétique des relais.