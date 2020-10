HomePod mini : Apple réduit la taille et le prix du HomePod

Apple dévoile une enceinte connectée HomePod mini à un prix de 99 € et se repositionne sur ce marché, tout en continuant de jouer la carte de l'interaction avec ses autres appareils.

Comme attendu, Apple présente une nouvelle version de son enceinte connectée HomePod qui se décline dans un format plus compact de seulement 8,4 cm de haut. De forme sphérique, le HomePod mini avec Siri embarqué propose des contrôles tactiles à son sommet.

L'appareil est équipé d'une puce Apple S5 qui avait été introduite dans l'Apple Watch Series 5 et se retrouve dans la nouvelle Apple Watch SE. Il dispose d'un haut-parleur principal et deux radiateurs passifs. Apple met en avant un guide d'onde acoustique pour orienter le flux sonore du bas de l'enceinte vers l'extérieur, avec la promesse d'une expérience de son à 360°.

Le HomePod mini comprend quatre micros pour les commandes vocales avec Siri. Un micro est orienté vers l'intérieur pour isoler le son provenant de l'enceinte et améliorer la détection vocale alors qu'une écoute de musique est en cours.

Avec la puce Apple S5, Apple vante également un traitement dit de computational audio pour ajuster la qualité audio en fonction de l'écoute de musique. Pour un effet stéréo, deux Homepod mini peuvent être associés, tandis que le multiroom est de la partie.

Lorsqu'un iPhone est équipé d'une puce U1, il sera possible de profiter d'une intégration plus poussée avec le smartphone à proximité et pour la continuité d'un appareil à un autre. Sachant que le HomePod mini a surtout été pensé pour fonctionner avec les autres appareils d'Apple.

En matière de services, le HomePod mini a été taillé pour l'écoute d'Apple Music, des podcasts, des stations de radio iHeartRadio, radio.com, ainsi que TuneIn. Ultérieurement, des services de streaming audio comme Pandora et Amazon Music seront disponibles. Pas d'annonce concernant Deezer ou Spotify…

Avec le Homepod mini, Apple introduit une fonctionnalité Intercom qui est un système d'interphone également compatible avec l'iPhone, l'Apple Watch, les AirPods et CarPlay.

Le groupe de Cupertino a par ailleurs insisté sur un aspect de hub central pour des appareils connectés HomeKit, des améliorations pour Siri, des requêtes vocales qui ne sont pas associées à l'Apple ID.

Le HomePod mini est commercialisé au prix de 99 €. Un prix bien plus abordable que son grand frère HomePod (la qualité audio ne sera sans doute pas comparable). Il pourra être commandé le 6 novembre, pour une disponibilité à partir du 16 novembre.

