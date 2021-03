Apple : l'iMac Pro, c'est fini

Apple a confirmé à MacRumors que la production de l'iMac Pro avait déjà cessé et que la marque comptait désormais uniquement sur ses stocks restants pour satisfaire les commandes. L'ordinateur surpuissant dédié aux professionnels ne sera tout simplement plus proposé lorsque la marque n'en aura plus en stock.

La marque explique ainsi se focaliser sur l'iMac 27" 5K sorti en aout dernier et que ce modèle représente le gros de ses ventes actuellement. Tant pis donc si vous souhaitez disposer de plus de puissance, Apple ne compte plus proposer son iMac Pro une fois les stocks actuels écoulés et il y a de grandes chances que la marque ne renouvelle pas son produit pourtant datant déjà de 2017.

L'orientation d'Apple vers ses propres puces M1 pourrait suffire à contenter les professionnels à l'avenir, ils seraient ainsi réorientés vers les MacBook Pro ou iMac dotés des dernières puces maison en date.