Ecrans Mini LED : une adoption accélérée en 2021 dans les iPad et les MacBook ?

Les écrans Mini LED pourraient arriver plus vite et plus largement dans les produits Apple l'an prochain, selon l'analyste Ming-Chi Kuo.

Avant de passer au Micro LED, objet de ses attentions et de ses travaux de R&D, Apple passera sans doute par l'étape intermédiaire des écrans Mini LED dans plusieurs de ses produits électroniques, de ses tablettes tactiles iPad Pro à ses ordinateurs portables MacBook et MacBook Pro.

La transition vers ces affichages plus économes en énergie et plus performants en contraste et colorimétrie, devrait s'amorcer en 2021 et l'analyste Ming-Chi Kuo suggère qu'elle sera assez soutenue du fait de la concurrence entre les fournisseurs.

iPad Pro

D'après MacRumors, si Epistar était vu comme l'unique fournisseur d'écrans Mini LED d'Apple, d'autres acteurs, comme Sanan Optoelectronics, ont réussi à passer les critères sélectifs de la firme californienne et pourront aussi assurer un approvisionnement dès l'an prochain au lieu de 2022.

Avec de plus grandes capacités de production à disposition, le coût moyen des écrans Mini-LED va pouvoir baisser (d'une fourchette de 75 à 85 dollars, il passerait à 45 dollars, assure l'analyste), au point que 30 à 40% des iPad livrés l'an prochain pourront être équipés de cette technologie, de même que 20 à 30% des MacBooks.

Si iPad Pro et MacBook / MacBoook Pro seront les premières catégories à en bénéficier, Apple prévoirait d'utiliser les écrans Mini LED aussi dans ses iPad standard (10,2 pouces et Mini) et jusque dans l'iMac Pro 27 pouces.