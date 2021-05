iPad Pro 2021 : ou précommander la nouvelle tablette tactile Apple avant rupture de stock

C'est le 20 avril dernier qu'Apple dévoilait la nouvelle version 2021 de sa tablette iPad Pro dotée de la nouvelle puce ARM M1, d'une compatibilité 5G et d'un affichage avec rétroéclairage mini-LED. Découvrez ou la précommander afin d'être certain de l'obtenir à sa sortie.

C'est le 31 mai 2021 que sortira officiellement en France la nouvelle tablette iPad Pro d'Apple dans sa version 2021, mais il est déjà possible de la précommander dans toutes ses déclinaisons chez les marchands partenaires comme Amazon (iPad Pro 11" et iPad Pro 12,9"), Fnac, Darty ou encore Boulanger.

Pou rappel cette tablette est disponible en deux tailles d'écran, 12,9 pouces et 11 pouces, et est équipée de la nouvelle puce Apple M1.

Elle possède une configuration de haut niveau avec 8 coeurs CPU, 8 coeurs GPU et 16 coeurs NPU, améliorant selon Apple les performances générales de 50% et les performances graphiques de 40% par rapport au modèle 2020.

Cette version 2021 de l'iPad Pro supporte pour la première fois une compatibilité 5G .

Au niveau de l'écran signalons une distinction entre les deux modèles,l'iPad Pro 11 conserve un affichage Liquid Retina avec luminosité 600 nits, alors que l'iPad Pro 12,9 propose un tout nouveau affichage Liquid Retina XDR de 1000 nits (et jusqu'à 1600 nits en HDR) exploitant pour la première fois quelques 10 000 mini-LED en rétroéclairage.

Au niveau photographie petite nouveauté avec le capteur photo avant dédié à la visioconférence FaceTime et dont le module 12 megapixels permet un nouveau mode Center Stage utilisant l'intelligence artificielle pour analyser l'image et maintenir le sujet dans le cadre en utilisant son grand angle de vision de 122 degrés.





A l'arrière, on retrouve un double capteur photo 12 megapixels (grand angle) + 10 megapixels (ultra grand angle) associé au scanner LiDAR pour la réalité augmentée / cartographie de l'environnement.

Au niveau du son, quatre haut-parleurs sont présents avec compatibilité Dolby Atmos et cinq micros, permettant de visionner des contenus vidéo ou de s'adonner à la création / édition de contenus, d'autant plus que la capacité maximale passe à 2 To de stockage.

On notera enfin une compatibilité Thunderbolt avec des débits jusqu'à 40 Gbps. Et du côté des accessoires, on retrouvera les classiques stylet Apple Pencil, Magic Keyboard et Smart Keyboard Folio.

Les nouveaux iPad Pro seront disponibles officiellement en France le 31 mai 2021 mais sont dès à présent disponibles en précommande chez Amazon (iPad Pro 11" et iPad Pro 12,9"), Fnac, Darty ou encore Boulanger.

iPad Pro 11 128 Go : 899 € / 1069 € (5G)

(5G) iPad Pro 11 256 Go : 1009 € / 1179 € (5G)

(5G) iPad Pro 11 512 Go : 1229 € / 1399 € (5G)

(5G) iPad Pro 11 1 To : 1669 € / 1839 € (5G)

(5G) iPad Pro 11 2 To : 2109 € / 2279 € (5G)