iPad Pro : désormais 6 Go de RAM et une puce U1 UWB

Avec les nouveaux iPad Pro, Apple intègre plus de mémoire RAM et la nouvelle puce U1 pour l'UWB.

Dans les nouveaux iPad Pro tout juste dévoilés, Apple a placé un nouveau SoC Apple A12Z Bionic et un scanner LiDAR accompagnant les modules photo pour renforcer l'expérience de réalité augmentée rendue possible avec l'environnement ARKit.

Avec la mise à disposition de iOS 13.4 en GM (Gold Master) pour les développeurs, de nouveaux détails apparaissent, notamment sur la quantité de RAM embarquée, caractéristique non fournie par le fabricant dans sa présentation.

On sait ainsi que tous les iPad Pro de 2020 passent à 6 Go de RAM au lieu des 4 Go de RAM pour les modèles précédents (hormis les versions avec 1 To de stockage qui étaient aussi avec 6 Go de RAM).

Les performances seront donc identiques quel que soit le modèle choisi, alors qu'Apple propose une large palette de configurations : 128 / 256 / 512 Go ou 1 To.

Le site 9to5Mac indique aussi avoir trouvé des références à la fameuse puce U1 pour l'UWB (Ultra Wide Band) à courte portée introduite avec la série iPhone 11 et facilitant par exemple l'échange de fichiers par AirDrop en pointant les iPhone entre eux.

Elle semble bien être présente à bord des nouveaux iPad Pro alors qu'elle n'a pas du tout été mentionnée dans la présentation d'Apple, peut-être parce qu'elle ne sera activée que dans une future mise à jour.