iPad : low cost ou avec puce M2, des tablettes pour tous les goûts en octobre

Le lancement de la série iPhone 14 va mobiliser l'énergie d'Apple durant le mois de septembre mais la firme n'oubliera pas de faire évoluer ses gammes de tablettes tactiles iPad peu après.

Selon plusieurs sources, au moins deux modèles sont attendus pour un événement distinct au mois d'octobre. Le premier serait un nouvel iPad d'entrée de gamme (10ème génération) qui profiterait du redesign général chez Apple pour arborer des tranches droites et profiter d'un affichage légèrement plus grand.

Il sera doté d'un SoC Apple A14 et intègrera un port USB à la place de la traditionnelle connectique Lightning. Et la version cellulaire passera désormais à la 5G.

Le premier iPad Pro M2

L'autre nouveauté sera le premier iPad Pro avec SoC Apple M2 et dont le lancement devrait coïncider avec la sortie retardée de iPadOS 16, déjà présenté lors de l'événement WWDC 2022 en juin.

Le précédent modèle date d'avril 2021 et avait apporté puce M1 et écran 12,9 pouces avec rétroéclairage Mini-LED.

Son remplacement un an et demi plus tard semble donc logique. A voir toutefois si Apple intègrera de la charge sans fil sur ce modèle, peut-être via sa technologie MagSafe.