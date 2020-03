Les nouveaux iPad Pro 2020 disponibles en France en précommande avec livraison le 25 mars

Même si, coronavirus oblige, la présentation du nouvel iPad Pro 2020 par Apple a été annulée nous avons déjà présenté mercredi dernier toutes les informations officielles communiquées par Apple.

Pour rappel, ce nouvel iPad Pro embarque un SoC optimisé Apple A12Z Bionic avec partie graphique de 8 coeurs et Neural Engine, tout en disposant d'une "architecture thermique améliorée" et de contrôleurs de performances pour faire tourner les applications les plus gourmandes, le tout épaulé par 6 Go de RAM.

On retrouve un affichage Liquid Retina à très fines bordures avec des diagonales de 11 ou 12,9 pouces, et technologie ProMotion adaptant dynamiquement le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz pour un rendu des animations et vidéos toujours plus fluides.

Au niveau photographie, on trouve un double capteur photo logé dans un carré débordant du dos de la tablette, un module 12 megapixels grand angle permettra de réaliser de l'enregistrement vidéo 4K tandis qu'un capteur ultra grand angle de 10 megapixels laissera réaliser des effets de zoom avant et arrière.

Présents également 5 micros "de qualité professionnelle" ainsi que 4 haut-parleurs pour assurer une qualité audio optimale en toute circonstance.

Enfin, un troisième capteur est présent à l'arrière, il s'agit d'un scanner LiDAR qui vient, par sa mesure très précise de la profondeur, améliorer les qualités de la nouvelle tablette iPad Pro en matière de réalité augmentée.

Fonctionnant sous iPadOS 13.4, les nouvelles tablettes iPad Pro sont désormais capables d'assurer une gestion du trackpad et faciliter ainsi les saisies de texte et accéder aux champs des formulaires, ou bien à passer plus vite d'une application à une autre ou aux réglages rapides (Dock, centre de contrôle...).

La firme annonce un accessoire Magic Keyboard pour iPad Pro avec fixation magnétique qui pourra aussi faire office de protection pour la tablette, il dispose de son propre port USB-C pour la recharge, libérant celui de l'iPad Pro.

D'une autonomie de 10 heures environ, la nouvelle tablette iPad Pro est proposée en plusieurs configurations, avec 128 Go, 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage, et est dès aujourd'hui en précommande chez Darty et Fnac qui livrent sans souci même en cette période de confinement avec une livraison gratuite à partir du 25 mars.

Pour rappel les tarif officiels sont les suivants :

iPad Pro 11 pouces

WiFi : à partir de 899 €

WiFi / cellulaire 4G : à partir de 1069 €

iPad Pro 12 pouces