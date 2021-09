iPhone 13 : la communication satellite LEO seulement pour quelques marchés et usages

La série iPhone 13 pourrait exploiter la bande de communication avec les satellites en orbite basse (LEO en anglais), selon une prédiction de l'analyste Ming-Chi Kuo.

Il serait donc potentiellement possible d'envoyer des messages et peut-être de passer des appels en dehors des zones de couverture des réseaux mobiles terrestres.

Dans sa newsletter PowerOn, Mark Gurman, de Bloomberg, douche un peu les espoirs d'une intégration rapide comme service dans les iPhone et d'une utilisation. La communication LEO ne se destine qu'aux services d'urgence et sur certains marchés uniquement, dans des zones dépourvues de couverture cellulaire.

Il sera éventuellement possible d'échanger des données mais pas avant plusieurs années et il ne sera pas possible d'utiliser l'iPhone comme un téléphone satellite.

Il faudrait pour cela un équipement hardware dont le smartphone est dépourvu, mais le support d'appels reste envisagé à plus long terme.

Selon Mark Gurman, le service de communication par satellite est vu comme permettant d'échanger de courts messages de détresse ou un SOS en situation de crise, comme un crash d'avion ou un naufrage dans des zones isolées.

Ces messages apparaîtront en gris sur l'iPhone, à côté du bleu de iMessage et du vert des SMS. Enfin, l'accès à la communication par satellite imposerait de se trouver en extérieur, avec une liaison demandant près d'une minute pour s'amorcer.