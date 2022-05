Apple : l'iPhone 15 pourrait enfin proposer de l'USB-C

Apple aurait finalement changé d'avis et, sous la contrainte des régulateurs européens, accepté d'installer de l'USB-C sur son iPhone 15.

Cela fait plus de 10 ans qu'Apple a adopté le connecteur lightning sur son iPhone en remplacement de l'ancien connecteur Dock 30 broches. Et malgré les appels des utilisateurs à basculer vers l'USB-C plus polyvalent, Apple défendait le LIghtning dur comme fer.

Mais selon Ming-Chi-Kuo, les choses vont changer et l'iPhone 15 sera le premier terminal de la marque à embarquer un connecteur USB-C. Il faudra attendre 2023 donc pour voir arriver le premier iPhone en USB-C et cela n'est pas anodin.

L'Union européenne fait pression sur tous les constructeurs pour proposer une connectique universelle afin de garantir l'interopérabilité des chargeurs et de permettre aux utilisateurs de changer plus facilement leurs câbles.

Avant qu'Apple ne soit légalement contraint d'adopter l'USB-C, la marque anticiperait et proposerait donc de troquer son connecteur lightning pour un connecteur plus universel.

L'iPhone gagnerait au change puisque cela permettrait également de proposer de la recharge plus rapide, et d'accélérer les transferts de données.

La rumeur est à prendre avec des pincettes puisque jusqu'ici, il se disait qu'Apple cherchait par tous les moyens à proposer un iPhone dénué de tout connecteur physique afin de miser à 100% sur sa recharge magsafe, notamment en lui permettant de gérer également le transfert de données.