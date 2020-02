iPhone 9 / iPhone SE 2 : la production de masse retardée par le coronavirus

Jusqu'à présent, l'hypothèse était que l'iPhone 9 / iPhone SE 2 serait mis en production durant le mois de février et ne serait pas affecté par l'épidémie du coronavirus qui complique toujours l'économie chinoise.

Le Nikkei Asian Review affirme cependant, d'après différentes sources, que la mise en production sera retardée et ne débutera pas avant le mois de mars. Avec des fournisseurs et sous-traitants ne pouvant travailler à plus de 30 ou 40% de leur capacité, les perspectives deviennent difficiles et les calendriers peinent à être tenus, ce qui a incité Apple à réviser à la baisse ses performances financières trimestrielles.

La firme serait malgré tout décidée à annoncer l'iPhone 9 / iPhone SE 2 durant le mois de mars, comme prévu, même si la disponibilité effective pourrait être retardée par rapport à la date anticipée du 3 avril, afin de constituer des stocks suffisants.

Si Apple a initialement passé commande de 15 millions d'iPhone à bas coût, la pénurie devrait rapidement guetter au lancement, ce qui sera finalement dans la tradition d'un certain nombre de produits Apple commercialisés dans le passé.

De son côté, Bloomberg souligne que le lancement prévu de nouvelles tablettes iPad Pro durant le premier semestre pourrait être reporté à cause du coronavirus. Celui de la série iPhone 12 en septembre ne semble pas encore menacé, même si là encore certains modèles pourraient n'être disponibles qu'en quantités limitées à leurs débuts.