Le frère de Pablo Escobar réclame des milliards de dollars à Apple

Un vendeur dans un Apple Store lui avait pourtant assuré en 2018 que l'iPhone X qu'il s'apprêtait à acheter ne comportait pas de failles de sécurité et était le plus sûr du marché.

Malgré cette affirmation rassurante, Roberto Escobar, frère du baron de la drogue Pablo Escobar, a dû faire face au piratage de ses informations personnelles. Il assure qu'un hacker a utilisé une faille dans FaceTime pour obtenir son adresse et lui adresser des lettres de menace.

Roberto Escobar aurait donc été obligé de dépenser de fortes sommes pour assurer la sécurité de sa famille. Estimant avoir été trompé, il attaque donc Apple pour rupture de contrat et réclame une compensation financière de quelque 2,6 milliards de dollars.

Dans le même temps, son entreprise Escobar Inc. vient de proposer un iPhone 11 Pro reconditionné et plaqué or pour 499 dollars seulement, alors que les modèles coûtent plus de 1000 dollars, après avoir déjà tenté de vendre des smartphones Samsung Galaxy Fold rebadgés.