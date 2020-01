iPhone 9 : une variante avec Touch ID sur la tranche l'an prochain ?

Si le coronavirus ne devient pas le grain de sable dans une mécanique bien huilée, Apple devrait dévoiler dans quelques mois un iPhone SE 2 / iPhone 9 avec un design d'iPhone 8 mais le SoC Apple A13 de l'iPhone 11 à bord, et un lecteur d'empreintes biométrique Touch ID sous l'écran, à défaut d'intégrer la reconnaissance faciale Face ID.

Cette fonction Touch ID pourrait être déportée sur la tranche dans une évolution de l'iPhone SE 2 prévue pour le premier semestre 2021. C'est du moins l'affirmation de l'analyste Ming-Chi Kuo qui note que cela permettra de dégager de la place pour l'affichage LCD et assurer un design quasiment sans bordures, voire assurer le retour d'une petite encoche.

Le nouveau module Touch ID, sans doute logé au niveau du bouton d'alimentation, sera capacitif et profitera d'une conception spécifique pour une expérience utilisateur optimisée.

Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué l'existence d'un iPhone SE 2 Plus ou iPhone 9 Plus dont l'affichage verrait sa diagonale s'agrandir vers 5,5 à 6,1 pouces et qui accompagnerait une gamme d'iPhone standard toujours avec Face ID mais aussi avec une fonction Touch ID logée sous l'écran, comme les lecteurs d'empreintes de bon nombre de smartphones Android désormais.

