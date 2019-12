iPhone XR : smartphone le plus vendu de l'année

L'iPhone XR constitue un vrai succès pour Apple depuis son lancement l'an dernier et continue d'être le smartphone le plus vendu durant le troisième trimestre 2019.

A côté des modèles standard iPhone XS, Apple a lancé l'an dernier un iPhone XR au tarif plus bas, avec affichage LCD au lieu d'OLED et aux fonctionnalités allégées. Ces quelques concessions ne l'ont pas empêché de rencontrer un vrai succès qui ne se dément pas un an plus tard.

Selon le décompte du cabinet d'études Counterpoint Research, l'iPhone XR resterait en effet le smartphone le plus vendu au troisième trimestre 2019...comme il l'est chaque trimestre depuis le début de l'année !

Il se place ainsi devant l'iPhone 11, pourtant plus récent, et devant plusieurs smartphones Galaxy A de Samsung ainsi que divers modèles Oppo et Xiaomi, bien moins onéreux.

Dans le Top 10 du troisième trimestre 2019, on trouve encore le Huawei P30, mais aucun smartphone haut de gamme des grandes marques, alors qu'ils étaient cinq l'an dernier à la même période. Et encore, la perte des services GMS (Google Mobile Services) risque bien d'exclure les modèles Huawei de ce Top pour un moment.

De son côté, le Xiaomi Redmi 7A profite surtout de son grand succès sur le marché indien. Si les smartphones haut de gamme se font moins présents, c'est aussi que le milieu de gamme leur emprunte beaucoup de fonctionnalités premium éparpillées au sein de différents modèles et à des tarifs attractifs.

Mais les smartphones haut de gamme peuvent être aussi trouvés à des tarifs promotionnels en ces fêtes de fin d'année comme le montrent les MEGA Promos du moment sur de nombreuses marques !