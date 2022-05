Apple enterre l'iPod après vingt ans

Après plus de vingt ans, Apple tourne la page de l'iPod dont l'ultime modèle restera l'iPod touch de septième génération.

Un peu plus de vingt ans après sa sortie en octobre 2001, Apple fait officiellement ses adieux à son baladeur numérique iPod. La dernière itération est l'iPod touch de septième génération dont le lancement remonte à mai 2019.

L'iPod touche de sixième génération avait été lancé en juillet 2015. Son successeur a bénéficié d'une puce Apple A10 Fusion introduite dans l'iPhone 7 et alors que l'iPhone 11 avec puce A13 Bionic allait être commercialisé deux mois plus tard.

Sans finalement une grande surprise, le groupe de Cupertino a donc décidé d'arrêter la production de l'iPod touch. Jusqu'à épuisement des stocks, l'ultime modèle demeure disponible pour un prix qui débute à 249 € dans une configuration avec 32 Go de stockage et jusqu'à 469 € pour 256 Go.

Un iPod devenu superflu dans la gamme de produits d'Apple

" La musique a toujours été centrale chez Apple et la mettre à portée de centaines de millions d'utilisateurs comme l'a fait l'iPod a eu un impact sur l'industrie musicale, mais aussi sur la manière dont la musique est découverte, écoutée et partagée ", déclare Greg Joswiak.

Vice-président du marketing mondial d'Apple, il ajoute : " Aujourd'hui, l'esprit de l'iPod perdure. Nous avons intégré une expérience musicale incroyable dans tous nos produits, de l'iPhone à l'Apple Watch en passant par le HomePod mini, sans oublier le Mac, l'iPad et l'Apple TV. " Il souligne en outre la prise en charge de l'audio spatial.

Selon des chiffres du cabinet Loup Ventures cités par le New York Times, Apple aurait vendu de l'ordre de 450 millions d'iPod depuis son lancement en 2001. L'année dernière, environ 3 millions d'iPod touch auraient été vendus. À comparer aux 250 millions d'iPhone.