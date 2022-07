Apple et son ex-designer star auraient coupé les ponts

Après un départ d'Apple il y a trois ans, l'histoire entre le groupe de Cupertino et son ex-designer Jonathan Ive serait terminée pour de bon.

Jonathan - Jony - Ive a officiellement quitté le groupe Apple il y a trois ans alors qu'il y occupait le poste de Chief Design Officer. De 1996 et jusqu'en 2019, ce Britannique aujourd'hui âgé de 55 ans a ainsi été à la tête de l'équipe en charge du design des célèbres produits du groupe de Cupertino.

iMac, iPod, iPhone, Macbook Air, iPad ou encore Apple Watch, et même la refonte d'iOS 7, la contribution de Jony Ive pour le succès commercial des produits d'Apple a largement été saluée. Le designer d'Apple était lui-même devenu un argument marketing.

Lors de son départ, l'ex-designer star du groupe s'était dit fier du travail accompli, tout en soulignant une " culture du design sans équivalent " chez Apple. Pour autant, il a créé son propre cabinet de design LoveFrom avec Apple parmi ses principaux clients. " Les designers d'Apple ont toute ma confiance et je me réjouis de travailler avec eux dans les années à venir. "

Jonathan Ive et Tim Cook devant l'iPhone XR (source : Apple)

Vraiment la fin entre Apple et Jony Ive

Trois ans plus tard, Apple et Sir Jonathan Ive semblent avoir décidé de se quitter de manière définitive. Selon le New York Times, les deux parties ont convenu de mettre fin à leur collaboration en ne renouvelant pas un contrat.

" Certains cadres d'Apple s'étaient interrogés sur le montant que le groupe versait à M. Ive et s'étaient sentis frustrés après le départ de plusieurs designers pour rejoindre la société de M. Ive. Et M. Ive voulait avoir la liberté de prendre des clients sans avoir besoin de l'autorisation d'Apple ", écrit le New York Times qui cite des sources proches du dossier.

Le contrat pluriannuel qu'avait initialement signé Apple avec LoveFrom aurait une valeur estimée à un montant de 100 millions de dollars. LoveFrom va continuer de travailler avec des clients comme Airbnb et Ferrari.