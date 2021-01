Tim Cook a offert le premier Mac Pro 2019 à Donald Trump

Le New York Times s'est penché sur l'ultime rapport de divulgation financière de Donald Trump. Il a été publié par le Bureau américain pour l'éthique gouvernementale (U.S. Office of Government Ethics), quelques heures après le départ du président américain sortant.

President Trump’s certified termination financial disclosure report is now available here: https://t.co/STM3v3aik4 — U.S. OGE (@OfficeGovEthics) January 20, 2021

À la rubrique des cadeaux et remboursements de frais de voyage, une ligne a attiré l'attention. Il est fait mention du patron d'Apple Tim Cook et du premier ordinateur Mac Pro " créé à l'usine de Flex à Austin au Texas. " Une usine de sous-traitance pour Apple.



Il s'agirait donc du premier exemplaire du Mac Pro de 3e génération avec un prix évoqué de 5 999 $. Il est ainsi question de la configuration de base de la tour (Intel Xeon W 8 cœurs à 3,5 GHz, 32 Go de RAM DDR4 ECC, SSD de 256 Go, Radeon Pro 580X avec 8 Go de mémoire GDDR5) et sans l'écran Retina 6K de 32 pouces Pro Display XDR.



La temporalité exacte de ce cadeau est sujette à caution, tout comme le fait de savoir s'il s'agit réellement du tout premier exemplaire du Mac Pro 2019 sorti d'usine après assemblage.

On se souviendra qu'en novembre 2019, Donald Trump avait visité l'usine d'assemblage en présence de Tim Cook alors qualifié de " quelqu'un de très spécial " pour les États-Unis et en soulignant un produit " incroyable " avec le Mac Pro.

En pleine guerre commerciale avec la Chine, Donald Trump avait notamment ajouté : " Quand vous fabriquez (ndlr : assemblez en l'occurrence) aux États-Unis, vous n'avez pas à vous soucier des tarifs douaniers. "