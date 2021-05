Apple : un Macbook Air M2 coloré et au design modifié

Apple prépare déjà les nouvelles versions de ses MacBook et notamment du MacBook Air. L'ultraportable avait fait sensation dans sa déclinaison exploitant la puce Apple M1, il devrait aller plus loin encore avec la prochaine puce M2.

Apple prépare une nouvelle version de son MacBook Air intégrant sa prochaine génération de processeurs : les puces Apple M2.

Jon Prosser nous offre un aperçu de l'appareil qui se déclinerait cette année en divers coloris pastels afin de correspondre à la palette déjà proposée avec le dernier iMac.

On note également un léger changement de design avec des tranches plus plates, un écran cerclé de bords blancs, et une dalle Mini-LED. Le bouton d'allumage intègre également un lecteur d'empreintes Touch ID.

Le prochain MacBook Air M2 devrait être décliné en vert, bleu, violet, rose, orange et jaune, les finitions argent, gris sidéral ou or étant désormais réservées aux produits orientés vers les pros. La sortie est attendue d'ici l'automne 2021.