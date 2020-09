Des piles à hydrogène dans un MacBook pour une semaine d'autonomie, un jour peut-être...

Si écran, processeur et technologies de communication sans fil ont fortement progressé dans les appareils mobiles et les ordinateurs ces dernières années, la batterie et l'autonomie qui en découle restent des éléments difficiles à faire évoluer.

La batterie Li-Ion a encore de beaux jours devant elle et les progrès sont venus de charges plus puissantes et d'optimisations logicielles plutôt que d'avancées en matière de densité d'énergie.

D'autres solutions existent en laboratoire mais restent encore difficiles à appliquer commercialement. La pile à hydrogène est l'une d'elle, avec la promesse d'assurer une autonomie très étendue sur une simple recharge.

Dans un brevet récemment obtenu, Apple s'intéresse à cette éventualité et décrit dans ses grandes lignes un système de pile à combustible pour appareils mobiles et ordinateurs portables.

Cette pile peut être aussi bien une pile à hydrogène qu'une pile à méthanol ou utilisant d'autres composants mais le brevet semble fixer l'attention sur l'hydrogène en envisageant un système qui assurerait des jours, voire des semaines d'autonomie pour un appareil portatif.

Mais les auteurs du brevet le reconnaissent eux-mêmes, il reste très difficile de créer un système suffisamment compact, efficace et peu coûteux et Apple ne semble pas encore avoir trouvé plus que d'autres la formule magique de la pile à hydrogène idéale.

Le brevet est donc surtout là pour couvrir ce champ d'étude au cas où une solution technique émergerait, sans que cela signifie pour autant qu'Apple ne lance un jour des MacBook ou des iPhone fonctionnant à l'hydrogène.