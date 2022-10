-26 % sur le smartphone OPPO A54 mais aussi des réductions sur les Apple MacBook Pro et bien d'autres...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le smartphone OPPO A54 qui profite d'une belle réduction sur le site de Boulanger.

Ce dernier est doté d'un écran LCD FHD de 6,5" avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Il intègre le processeur Qualcomm 480 avec 6 Go de RAM et 64 Go d'espace de stockage. A l'arrière, nous notons la présence d'un quadruple capteur avec un principal de 48 MP et trois autres de 8, 2 et 2 MP. Pour faire des selfies, nous pouvons noter la présence d'un module de 16 MP. Pour finir, au niveau de l'autonomie, nous profiterons d'une batterie de 8000 mAh accompagnée d'une charge rapide.

Sur le site de Boulanger, le smartphone OPPO A54 est au prix de 169 € au lieu de 229 € avec l'ODR de 30 €.



