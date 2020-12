Apple Music disponible sur Google Nest et appareils connectés avec Google Assistant

En plus de Spotify, Deezer, YouTube Music ou encore Pandora, Google ajoute désormais le support d'Apple Music pour l'écoute de musique sur les enceintes et écrans connectés Google Nest et Google Home.

Le déploiement concerne l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et la France. Google cite une compatibilité avec des appareils comme Nest Audio, Nest Hub Max, Nest Mini, et plus globalement des enceintes et écrans connectés avec Google Assistant.



La procédure est habituelle avec la nécessité d'associer le compte Apple Music dans l'application Google Home (associer un compte Google avec le compte Apple Music). Le cas échéant, Apple Music peut être défini en tant que service de streaming de musique par défaut.

Tout arrive...

Les interactions attendues sont au rendez-vous avec des commandes vocales pour contrôler la lecture de musique, demander un titre, un artiste, un album, lire une playlist, lire les titres aimés depuis la bibliothèque Apple Music, indiquer qu'un titre est apprécié ou pas…

Google souligne la possibilité d'utiliser le contrôle multiroom pour l'écoute d'Apple Music sur les différents écrans et enceintes répartis dans un foyer.

Apple Music avait signé son arrivée sur les appareils Echo d'Amazon et avec Alexa fin 2018. L'arrivée du côté de Google a mis plus de temps. Bientôt Amazon Music sur les enceintes connectées de Google ? Du côté d'Apple, rappelons que le HomePod fait seulement de la place pour Apple Music et Pandora pour le moment.