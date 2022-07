Apple Music a augmenté d'un euro un forfait

Relativement discrètement, Apple a revu à la hausse le prix de l'abonnement Apple Music dans sa formule à destination des étudiants. Une augmentation d'un euro qui semble avoir eu lieu aux alentours du 21 juin… jour de la fête de la musique.

L'offre à destination des étudiants d'Apple Music est désormais proposée à 5,99 € par mois. Elle n'avait pas connu d'augmentation depuis son lancement et connaît donc une hausse de 20 %.

Pour les autres offres, Apple concerve le même niveau de tarification que depuis les débuts d'Apple Music : 9,99 € par mois pour l'offre individuelle standard et 14,99 € par mois dans le cadre de l'offre famille (partage familial).

L'offre pour les étudiants n'est plus la moins chère

Plus récent et atypique, l'abonnement Apple Music Voice conçu pour pour être piloté par l'assistant Siri avec des commandes vocales pour l'accès au contenu (titres, playlists et stations) demeure pour sa part à 4,99 € par mois.

Apple Music pour les étudiants n'est ainsi plus l'offre la plus abordable de la gamme, mais elle reste plus complète que Apple Music Voice.

En début d'année, Apple avait écourté l'essai gratuit avec Apple Music en le ramenant d'une période de 3 mois à seulement 1 mois.