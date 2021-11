Apple ouvre un studio Apple Music en France

Apple annonce aujourd'hui l'ouverture d'un cinquième studio radio Apple Music. Après Los Angeles, New York, Nashville et Londres, c'est à Paris que le groupe de Cupertino a décidé d'implanter ce type de structure. Il sera situé à l'Apple Store sur les Champs-Élysées.

Avec aux commandes les animateurs d'Apple Music Mehdi Maïzi et T-Miss, ce studio parisien " accueillera les plus grands noms de la musique francophone, tout en offrant un tremplin aux talents émergents. "

Dans un communiqué, Apple souligne un lieu de création de contenus originaux locaux, l'enregistrement de shows audio et d'interviews long format des programmes Le CODE et Hits Français.

Le studio devrait ultérieurement accueillir des artistes qui animeront leurs propres émissions de radio. L'espace comprendra une cabine de DJ et d'écoute en Audio Spatial. L'audio spatial au format Dolby Atmos est cher à Apple et à retrouver dans Apple Music.

En marge des 40 ans en France

L'annonce de l'ouverture d'un studio Apple Music à Paris intervient dans le cadre de l'anniversaire des 40 ans de présence d'Apple en France où l'entreprise revendique 2 700 salariés et une vingtaine de magasins Apple Store.

" La France occupe une place particulière dans mon cœur. Chaque fois que je m'y rends, je suis inspiré par cette communauté d'artistes et de développeurs, accueillante, dynamique et profondément créative ", déclare Tim Cook, le patron d'Apple. Nouvelle opération séduction en cours...