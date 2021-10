Apple Music Voice : un abonnement conçu pour Siri à 4,99 € par mois

Pour un accès au catalogue d'Apple Music en utilisant uniquement Siri, Apple va lancer Apple Music Voice avec une offre à 4,99 € par mois et quelques concessions.

Surprise pour le service de streaming de musique Apple Music, il va bénéficier d'un nouveau forfait intitulé Apple Music Voice et présenté comme un abonnement voix piloté par l'assistant Siri pour l'accès à tous les titres du catalogue, les playlists et stations.

L'abonnement Apple Music Voice sera proposé à 4,99 € par mois et disponible dans le courant de l'automne dans plusieurs pays* dont la France, et avec une période d'essai gratuit de sept jours. Il pourra être activé avec la commande vocale " Dis Siri, lance ma période d'essai Apple Music Voice " ou depuis l'application Apple Music.

Proposé sur les appareils Apple et avec son passage obligé par l'assistant vocal Siri, Apple Music Voice fait l'impasse sur l'audio spatial avec Dolby Atmos ainsi que le format lossless. Des fonctionnalités manquantes comprennent l'affichage des paroles, les clips vidéo et le téléchargement de morceaux dans la bibliothèque.

Les abonnés à Apple Music Voice pourront demander à Siri d'écouter de la musique sur tous leurs appareils compatibles avec Siri. Ils auront accès à toutes les commandes de lecture via Siri, y compris pour sauter des morceaux en illimité.

Cette offre inattendue pourrait au final inciter les utilisateurs à basculer vers un abonnement Apple Music plus classique et plus complet, même si Apple vante " une nouvelle offre avec une expérience musicale intuitive par le simple usage de la voix. "

Apple Music Voice est également une réponse à Amazon Music Unlimited Echo qui repose sur Alexa et proposé à 3,99 € par mois, avec aussi une compatibilité Fire TV.

* Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Chine, Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Taïwan.