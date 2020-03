Apple autorise les notifications publicitaires pour les applications

Apple a apporté des modifications dans les règles d'utilisation de l'App Store qui permettent aux développeurs d'avoir des conseils explicites pour leurs applications iOS à destination des clients du groupe.

Ces règles reposent sur cinq grands piliers et des directives en matière de sécurité, performance, business, design et aspect légal. Parmi les modifications, une clause 4.5.4 porte sur les notifications push (depuis un serveur) qui apparaissent à l'écran quand l'application n'est pas utilisée.

Auparavant et sous peine de révocation des autorisations des développeurs, il était stipulé que " les notifications push ne doivent pas être nécessaires au fonctionnement de l'application et ne doivent pas être utilisées à des fins de publicité, de promotion ou de marketing direct, ni pour envoyer des informations personnelles sensibles et confidentielles. "

Désormais, il est précisé que les notifications push " ne doivent pas être utilisées à des fins de promotion ou marketing direct, sauf si les clients ont explicitement choisi de les recevoir par le biais d'un consentement affiché dans l'interface utilisateur de l'application " et si le développeur fournit dans son application " une méthode permettant à un utilisateur de refuser de recevoir de tels messages. "

En somme, Apple encadre dorénavant l'envoi des notifications publicitaires par les applications, dans la mesure où les précédentes directives n'étaient pas toujours respectées. À voir si Apple fera preuve d'une véritable intransigeance dans un domaine où les critiques n'ont pas maqué.

Apple semble en effet bénéficier d'un traitement de faveur et se soustraire à ses propres règles, n'hésitant pas à faire la promotion de ses services via les notifications. Mais Apple est le maître à bord...