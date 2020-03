Apple : vers un nouveau capteur photo 3D dans l'iPhone 12 ?

Selon The Fast Company, Apple travaillerait depuis plus de deux ans sur la conception d'un capteur photo 3D longue distance qui serait installé dans au moins une version du prochain iPhone 12.

Apple s'est offert les services de Lumentum pour développer son module. La firme est spécialisée dans la fabrication de diodes laser à cavité verticale émettant par la surface (VCSEL) jusqu'ici exploitées dans le cadre des modules TrueDepth (FaceID). En les associatant avec un capteur ToF, il serait alors possible de réaliser des mesures de l'environnement en 3D et ce, à longue distance.

Le module pourrait alors permettre de réaliser des versions 3D d'environnements en quelques secondes et de se présenter comme un scanner 3D. On ne sait pas encore comment Apple choisira d'exploiter cette technologie.

La plus logique sera une amélioration notable de la qualité et de la précision des clichés 3D et de l'effet bokeh. Mais Apple pourrait aller plus loin en proposant des applications exploitant plus largement le système avec la possibilité de scanner des objets en 3D ou même d'appliquer la fonction à de la vidéo : on pourrait alors enregistrer des données brutes puis réaliser des effets de focus ou de mise en profondeur en post production.

Par ailleurs, la réalité augmentée pourrait également bénéficier du module en proposant des positionnements bien plus précis et détaillés des éléments virtuels dans le monde réel.