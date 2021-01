Apple : un nouveau projet confié à celui qui était le patron de l'ingénierie matérielle

Dan Riccio a déjà une longue carrière chez Apple. Il a rejoint le groupe de Cupertino en 1998 et a eu des postes à responsabilité en supervisant la conception de produits, l'iPad, avant d'être placé à la tête de l'ingénierie matérielle.

De quoi au final être impliqué dans quasiment tous les produits d'Apple, depuis l'iMac de première génération jusqu'aux récentes sorties avec l'iPhone 12 et la 5G, les ordinateurs Mac avec puce M1 et les AirPods Max.

Au poste de vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple, Dan Riccio va être remplacé par John Ternus qui en était jusqu'à présent le vice-président et avec déjà une carrière de près de 20 ans chez d'Apple. En novembre dernier, c'est lui qui avait présenté les nouveaux Mac avec puce Apple Silicon.

John Ternus ; crédits : Apple

Apple entretient le mystère

Dan Riccio ne quitte pas Apple pour autant et se voit confier la conduite de ce qui est mystérieusement introduit comme un nouveau projet pour lequel il rapportera directement au patron d'Apple Tim Cook. " Riccio continuera à jouer un rôle déterminant dans le façonnement de l'avenir des produits Apple avec son nouveau poste de vice-président de l'ingénierie. "

La communication d'Apple n'en dit guère plus, mais le groupe a manifestement dans ses cartons deux gros projets avec une initiative autour de la voiture électrique et potentiellement autonome, et des lunettes de réalité augmentée en passant d'abord par un casque de réalité virtuelle.

Dan Riccio ; crédits : Apple

Pour sa part, Dan Riccio déclare : " J'ai hâte de faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire consacrer tout mon temps et toute mon énergie chez Apple à créer quelque chose de nouveau et merveilleux dont je ne pourrais pas être plus enthousiaste. "