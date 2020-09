Apple One : Apple groupe ses services dans un seul abonnement

Apple regroupe ses services dans un seul abonnement Apple One. Il se décline en plusieurs forfaits pour réaliser des économies et fidéliser les clients.

Après plusieurs fuites, Apple a officialisé Apple One pour regrouper dans un seul abonnement ses divers services par abonnement. Un seul abonnement mais plusieurs propositions. Apple One se décline en trois formules : Individuel, Famille et Premier.

Le forfait Individuel d'Apple One comprend Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud pour un prix de 14,95 € par mois. Par rapport aux prix de chaque abonnement (individuel), il permet de réaliser une économie de 6 € par mois. De peu (1 € par mois), il demeure également avantageux en tenant compte d'un abonnement étudiant pour Apple Music.

Pour 19,95 € par mois, le forfait Famille d'Apple One regroupe les mêmes services que Individuel, mais porte à 200 Go le stockage iCloud et autorise un partage entre les membres d'une même famille avec jusqu'à six personnes. L'économie réalisée se chiffre à 8 € par mois (en tenant compte de l'abonnement familial pour Apple Music).

Également avec partage familial, le forfait Premier d'Apple One ajoute Apple News+, 2 To de stockage iCloud et le nouveau service Apple Fitness+. Néanmoins, Premier n'est proposé que dans certains pays (USA, Canada, Royaume-Uni et Australie). La France n'est pas concernée, sachant que Apple News+ n'y est pas disponible et ce sera le même cas pour Apple Fitness+ lors de son lancement en fin d'année.

À 29,95 $ par mois aux États-Unis, le forfait Premier permet une économie de plus de 25 $ par mois.

Les forfaits Individuel et Famille de l'abonnement Apple One seront disponibles à partir de cet automne (plus d'une centaine de pays) et ce indépendamment des plateformes d'accès. Apple One proposera un essai gratuit de 30 jours pour les services que des clients n'utilisent pas encore.

L'abonnement Apple One est en tout cas une nouvelle preuve de l'importance qu'accorde désormais Apple aux services, après une longue période de forte dépendance au seul iPhone.