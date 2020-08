Apple One : les offres groupées en même temps que les nouveaux iPhone ?

L'Amazon Prime à la sauce Apple se confirme encore un peu plus. Il s'agirait de plusieurs possibilités d'abonnements Apple One pour un ensemble de services du groupe.

C'est une rumeur insistante depuis plusieurs longs mois. Apple aurait dans ses cartons une formule grand public à abonnement unique pour plusieurs de ses services. Bloomberg revient à la charge et évoque désormais des offres groupées - bundles - prévues pour être lancées en octobre, en même temps que la nouvelle gamme d'iPhone d'Apple.

Sous l'égide d'une dénomination Apple One (qui pourrait évoluer), Bloomberg fait allusion a une déclinaison avec quatre offres et pour des réductions de prix d'autant plus importantes que le nombre de services associés sont nombreux.

Il serait ainsi question d'une offre groupée Apple Music et Apple TV+ ; Apple Music, Apple TV+ et Apple Arcade ; Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et Apple News+ (pas disponible en France) ; Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et du stockage iCloud supplémentaire.





L'économie possible en fonction de l'offre groupée choisie - et avec éligibilité au Partage familial - serait de l'ordre de 2 à 5 dollars par mois. Toujours selon Bloomberg, Apple travaillerait également sur un nouveau service d'abonnement pour des cours virtuels de fitness via une application sur iPhone, iPad ou Apple TV.

En plus de telles offres groupées, Apple poursuivrait ses promotions associant des services à l'achat d'un nouveau matériel, par exemple avec un an d'abonnement Apple Arcade pour l'achat d'une Apple TV.

Il ne serait par contre finalement pas envisagé d'intégrer des offres groupées avec le service d'assistance AppleCare. Rien d'officiel pour le moment et des surprises ne sont pas à écarter.