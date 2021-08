Apple doit verser des millions de dollars à un chasseur de brevets

Pour la violation de brevets technologiques détenus par Optis Wireless Technology et des sociétés apparentées (un ensemble présenté en tant que Optis), Apple a été condamné par la justice américaine à verser 300 millions de dollars de dommages-intérêts.

Le litige porte sur cinq brevets avec une implication sur l'utilisation de la technologie 4G/LTE dans les iPhone, iPad et l'Apple Watch. The Register note que les brevets en question ont été obtenus par Optis après un rachat à Samsung, Panasonic et LG.

À Reuters, un porte-parole d'Apple a annoncé l'intention du groupe de faire appel de la décision. " Optis ne fabrique aucun produit et sa seule activité consiste à poursuivre les entreprises qui utilisent les brevets qu'elle accumule. " La définition d'un patent troll ou chasseur de brevets.

Une confrontation qui n'est pas terminée

Le groupe de Cupertino ajoute qu'il " continuera à se défendre contre leurs tentatives d'obtenir des paiements déraisonnables. "

Dans cette affaire, un jury avait d'abord condamné Apple à verser 506 millions de dollars. Cette décision avait été annulée en raison d'un montant sujet à caution avec la responsabilité d'Optis d'accorder des licences sur les brevets à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Bloomberg rappelle que outre-Manche, Apple et Optis sont également en bisbilles sur cette question des brevets et pour de l'ordre de 7 milliards de dollars de licences que le fabricant de l'iPhone refuse de débourser. Apple a menacé de se retirer du marché britannique dans l'éventualité où il serait forcé de payer un tel montant " commercialement inacceptable. "