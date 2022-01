Apple : pas d'écran OLED dans l'iPad avant 2024 ?

Apple compte bel et bien installer des écrans OLED jusque sur son iPad, mais pour en profiter, il va falloir faire preuve de patience.

Apple compte bien progressivement équiper tous ses appareils d'écrans OLED. Après l'iPhone, ce sera donc au tour de l'iPad. Malheureusement, la marque compte prendre son temps.

Il ne devrait donc pas y avoir d'iPad OLED cette année, ni l'année prochaine : selon la rumeur rapportée par WCCFTech, Apple ne commercialiserait son premier iPad OLED qu'en 2024.

Apple serait ainsi récemment entrée en discussions avec LG pour la fabrication et la fourniture des écrans OLED de ses iPad, une situation étonnante quand on sait quels liens étroits la marque a déjà avec Samsung pour les écrans de ses différents iPhone.

Néanmoins, LG est déjà partenaire d'Apple pour la production des écrans OLED LPTO des prochains iPhone 14 Pro et Pro Max mais le fabricant serait également plus souple au niveau des commandes, contrairement à Samsung.

Ainsi, Samsung imposerait à Apple un engagement sur de grands volumes d'écrans. Or, les utilisateurs sont moins prompts à changer d'iPad que d'iPhone, et les ventes risquent de ne pas coller avec les exigences de Samsung. La situation est une aubaine pour LG qui agrandit actuellement son usine de Paju et devrait répondre aux demandes d'Apple sans générer de surcout trop important.

Quoiqu'il en soit, négocier avec les deux principaux concurrents du marché devrait permettre à Apple de réaliser une belle affaire et la production ne pourrait commencer qu'en fin 2022 pour une livraison des écrans à la mi 2023 ce qui impliquerait donc une intégration dans l'iPad en 2024.