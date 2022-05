Apple attaque Rivos pour vol de secrets commerciaux concernant ses puces de dernière génération

Apple porte plainte contre une startup qui a débauché des dizaines de salariés ayant participé au développement des puces Apple A15 et M1.

La startup Rivos est toute jeune mais son recrutement de plusieurs dizaines de salariés d'Apple ayant travaillé sur les puces Apple A15 pour iPhone et Apple M1 pour les Mac et MacBook a attiré l'attention du géant californien.

La firme de Cupertino porte plainte pour vol de secrets commerciaux, affirmant que la bonne quarantaine d'ingénieurs concernés ont été fortement incités à emporter avec eux des gigaoctets de données confidentielles concernant les fameuses puces.

Rivos a moins d'un an d'existence (juin 2021) et se propose de développer des SoC innovants pour des tiers. Récupérer une partie des travaux au sein d'Apple lui aurait sans doute permis de gagner beaucoup de temps mais la situation risque de rapidement se compliquer.

Apple indique qu'au moins deux anciens employés ont pris avec eux des milliers de fichiers concernant le design des puces Apple A15 et M1, relate Reuters, et que Rivos a sciemment ciblé les ingénieurs qui disposaient d'accès à ces ressources confidentielles.

Cette base lui permettrait de déveloper très vite des SoC de qualité, constituant un avantage concurrentiel face à d'autres concepteurs de puces et à Apple elle-même. La firme demande le retour de cette propriété intellectuelle et le blocage de son utilisation par Rivos, ainsi que des dommages et intérêts.

Tom's Hardware rappelle qu'Apple est en litige avec le fondateur de Nuvia, autre société de conception de puces...rachetée par Qualcomm en 2021 et qui sera au coeur d'un SoC qui doit rivaliser avec les puces Apple Mx.