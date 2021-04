Apple Podcasts : Apple introduit les podcasts payants par abonnement

À partir du mois de mai, les créateurs et studios de podcasts seront en mesure de vendre des abonnements sur Apple Podcasts, avec la possibilité de définir eux-mêmes le prix de chaque abonnement. Pour la découverte de l'offre, il y aura des périodes d'essai gratuit et des épisodes offerts.

Avec Apple Podcasts Subscriptions, Apple indique que les créateurs de podcasts recevront 70 % des revenus des abonnements. Au bout d'un an d'abonnement, c'est un taux qui montera à 85 %. Dans le même temps, Apple précise ne pas toucher de commission pour les autres revenus avec les podcasts, dont les publicités.

À noter toutefois qu'il y a un ticket d'entrée pour le programme Apple Podcasters et pour bénéficier des outils permettant de proposer des abonnements premium sur Apple Podcasts. Il est de 19,99 € par an.

Selon le groupe de Cupertino, Apple Podcasts réunit actuellement plus de 2 millions d'émissions gratuites, avec un accès gratuit sur ses appareils comme l'iPhone, iPad, HomePod mini et ordinateur Mac, mais également avec iTunes sur Windows, des enceintes connectées.

Avec iOS 14.5, l'application Apple Podcasts va en outre profiter d'un nouveau design et d'une recherche améliorée. Des chaînes vont regrouper des podcasts autour de mêmes thématiques. Il y aura des chaînes gratuites et la possibilité de s'abonner à des chaînes payantes. Des chaînes freemium proposeront des contenus gratuits et un accès payant à divers avantages.