Apple pourrait racheter NextVR, un spécialiste de la réalité virtuelle

Apple s'intéresse de plus en plus à la réalité augmentée. On a pu voir les efforts réalisés par la marque via les différents AR Kits invitant les développeurs à proposer de la réalité augmentée sur iPhone et iPad, et plus récemment encore, l'intégration d'un module LIDAR dans l'iPad Pro et sans doute aussi prochainement dans l'iPhone 12 devrait à nouveau changer la donne.

La marque pourrait par ailleurs prochainement racheter NextVR, une startup américaine qui s'est spécialisée dans les événements proposant des casques de réalité virtuelle. La société se base sur plusieurs plateformes comme le PlayStation VR, Oculus Rift, HTC Vive ou casques Microsoft...

Apple pourrait ainsi être intéressée par deux points principaux de la startup : sa maitrise de la réalité mixte, qui pourrait permettre d'aller plus loin avec AR Kit ou dans le développement d'un casque ou lunettes connectées. Mais dans l'immédiat, Apple pourrait surtout s'intéresser à la technologie de NextVR qui lui permet de transmettre des flux de haute qualité à un grand parc d'appareils en simultanée.