PowerBeats 4 : les écouteurs Bluetooth étanches IPX4 et avec autonomie étendue

La marque Beats, désormais détenue par Apple, dévoile de nouveaux écouteurs Bluetooth sportifs dans sa gamme Powerbeats. Dans cette édition remaniée, les écouteurs PowerBeats 4 sont de type tour de nuque (reliés entre par un câble, contrairement aux PowerBeats Pro) et profilés de manière à ce que le câble passe derrière l'oreille pour ne pas gêner la pratique d'un sport.

Cette dernière sera aussi facilitée par l'étanchéité IPX4 (étanche aux projections d'eau, comme la pluie, et à la sueur) annoncée sur ce modèle. On notera également une autonomie encore accrue de 15 heures (contre 12 heures pour la génération précédente PowerBeats 3) pour plus de liberté.

A bord, on retrouve la puce dédiée Apple H1 assurant un appairage rapide et la possibilité d'accéder à l'assistant numérique Siri par commandes vocales. La qualité sonore devrait être similaire à celle des Powerbeats Pro dont ils empruntent le design.

Les écouteurs peuvent en outre être jumelés avec un autre casque pour partager la même musique avec un ami et/ou un partenaire sportif. Le contrôle de la musique se fera depuis une touche multifonction sur l'écouteur droit qui pourra aussi servir pour prendre des appels en mode kit mains libres.

Univers Apple oblige, les écouteurs Powerbeats 4 se rechargent via une connectique Lightning, avec un câble Lightning / USB-A fourni et sont commercialisés en plusieurs coloris : noir, blanc ou rouge.

Les écouteurs sans fil Powerbeats 4 sont lancés au prix de 149,95 € et pourront prochainement être trouvés sur le site de la Fnac comme sur celui de Darty, où l'on retrouve déjà les autres produits Beats comme les PowerBeats 3 et Pro.