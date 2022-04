Apple prépare un chargeur double port 35W

Selon un document repéré par le site 9to5Mac, Apple serait sur le point de lancer un tout nouveau chargeur pour ses appareils qui représente une petite révolution au sein de la marque.

Il s'agirait d'un chargeur de 35W équipé de deux ports USB-C. Apple permettrait enfin à ses utilisateurs de recharger deux appareils en simultanée... Si ce type de chargeur est déjà disponible depuis des années dans le commerce, et avec plus de ports et une puissance bien plus importante, jamais Apple n'avait proposé ce type d'appareil.

Selon les informations récupérées, le chargeur proposerait plusieurs modes de fonctionnement qui s'adapteraient en fonction des appareils connectés : 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2.33A et 20VDC/1.75A.

Le chargeur serait limité à une puissance de 35W au total, et non par port... Mais il faut dire que l'iPhone n'est de toute façon pas un champion de la charge rapide.

Reste désormais à savoir à quel prix sera proposé le chargeur et quand il sortira.