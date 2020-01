Apple publie des résultats record !

Apple publie les résultats du premier trimestre de son exercice 2020 décalé. Clos fin décembre 2019, il prend en compte la période faste des fêtes de fin d'année. Un rendez-vous que le groupe de Cupertino n'a vraiment pas manqué.

" Nous sommes ravis de publier le chiffre d'affaires trimestriel le plus élevé jamais enregistré par Apple, porté par une forte demande pour nos modèles d'iPhone 11 et iPhone 11 Pro, et un record historique pour les Services et Wearables ", déclare Tim Cook, le patron d'Apple.

Apple a ainsi enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de… 91,8 milliards de dollars, en progression de 9 % sur un an. Record absolu. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 22,2 milliards de dollars ! Une progression de 11,4 % sur un an et un autre record absolu pour Apple.

Les revenus tirés des ventes d'iPhone ont progressé de 8 % sur un an à 56 milliards de dollars, soit 61 % du chiffre d'affaires total. L'iPhone reprend une large part des ventes d'Apple et c'est assurément un succès pour l'iPhone 11, même si Apple ne communique désormais plus sur le nombre d'iPhone vendus. Il faut se souvenir que les ventes d'iPhone avaient été sur le déclin sur les trois derniers mois de l'année 2018.

Tant mis en avant par Tim Cook, les services (Apple Pay, App Store, iTunes, Apple Music, Apple News+, Apple Card, Apple Care, iCloud, Apple Arcade, Apple TV+…) ont représenté un chiffre d'affaires de 12,7 milliards de dollars (+17 % sur un an), ce qui est toutefois légèrement en deçà des attentes. Concernant Apple TV+, le patron d'Apple se contente d'évoquer " un départ en fanfare. "

Les wearables, produits pour le foyer et accessoires ont enregistré un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars (+37 % sur un an). Tim Cook souligne en particulier les AirPods et l'Apple Watch qui ont permis d'atteindre des résultats sans précédent dans cette catégorie des wearables. Apple fait néanmoins face à des difficultés d'approvisionnement pour les AirPods Pro et l'Apple Watch Series 3. Aucun mot par ailleurs concernant… le HomePod qui n'est pas loin de tomber dans l'oubli.

Avec respectivement un chiffre d'affaires de 7,2 milliards de dollars et 6 milliards de dollars, l'ordinateur Mac et l'iPad sont les seules catégories d'Apple a connaître une baisse (-3,5 % et -11,2 %).

En Bourse, la valorisation d'Apple flirte avec la barre des 1 400 milliards de dollars. La seule ombre au tableau pour Apple est peut-être une incertitude pour les prévisions de son prochain trimestre. Elle est liée à l'épidémie du coronavirus et pour un impact avec des fournisseurs en Chine.

Hors effet Noël, ce sont des prévisions qui sont néanmoins élevées, soit entre 63 et 67 milliards de dollars de revenus. L'incertitude est reflétée par le fait qu'Apple donne une fourchette plus large qu'à l'accoutumée.