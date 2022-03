Apple : retour à la normale pour la production d'iPhone à Shenzhen

Suite à un retour de l'épidémie de Covid 19 en Chine, de nombreux sites de production de la tech à Shenzhen sont contraints de stopper temporairement leurs activités.

C'était le cas de l'usine de Foxconn dédiée à la production d'iPhone pour Apple qui a ainsi été contrainte de fermer pendant 12 jours.

Finalement, l'usine a pu reprendre ses activités et relancé ses chaines d'assemblages. Le Nikkei Asia explique que cela est possible grâce à la mise en place de différents protocoles et dispositions visant la protection du personnel. Les équipes travaillent ainsi dans une bulle, la solution proposée par le gouvernement chinois.

Les salariés sont ainsi confinés au sein de l'usine qui dispose de centaines de logements. Les ouvriers sont ainsi à la fois au travail et en quarantaine.

Notons que le site représente 10% de la production totale d'iPhone, il n'y avait donc aucun risque réel de pénurie du côté d'Apple qui a justement travaillé ces dernières années à multiplier les sites de production en réponse aux problèmes d'approvisionnements et aux différents contextes géopolitiques et relations complexes entre les USA et la Chine.

Le site de Shenzhen fabrique toutefois la nouvelle génération d'iPhone SE qui pourrait être particulièrement attendu en Inde, à défaut de séduire en Europe.