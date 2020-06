Apple sonne la réouverture de ses boutiques physiques en France

Apple vient de mettre à jour les pages dédiés à chaque Apple Store de France sur son site Internet en affichant la réouverture de ces derniers à compter de demain, le 9 juin.

Les boutiques, fermées depuis le placement de la France en confinement, vont ainsi reprendre une activité, mais afin de respecter les mesures de sécurité sanitaires le nombre de visiteurs sera restreint et les horaires aménagés : de 11h à 18h seulement.

Dans un communiqué partagé à BFMTV, Apple partage :

"Nous sommes ravis de recommencer à accueillir les visiteurs dans nos magasins en France mardi prochain. Nos clients nous ont manqué et nous sommes impatients de les accueillir de nouveau. Avec beaucoup de personnes travaillant et apprenant encore à domicile, nous sommes ravis de fournir le service et le soutien dont elles ont besoin, que ce soit pour acheter un nouveau produit ou les aider concernant un produit qu'elles possèdent déjà.

Nos magasins récemment rouverts ont mis en place des procédures de sécurité importantes, y compris la distanciation sociale et des masques pour garantir la sécurité des clients et des employés. Notre protocole de distanciation sociale signifie qu'il y aura un nombre limité à la fois de visiteurs dans le magasin, il se peut donc que les clients sans rendez-vous aient à attendre avant d'entrer.

Pour davantage d'informations concernant le process d'achat ou sur les nouvelles mesures mises en place, ainsi que les horaires d'ouverture, veuillez visiter apple.com/retail. Nos pensées vont à tous ceux touchés par le COVID-19 et à ceux qui travaillent sans relâche pour traiter, faire des recherches et contenir sa propagation."

Les utilisateurs rencontrant un problème avec leur produit Apple pourront ainsi de nouveau prendre rendez-vous avec un technicien de la marque.