Apple Store : une fermeture jusqu'à nouvel ordre

En fin de semaine dernière, Apple a annoncé la réouverture de l'ensemble de ses magasins Apple Store en Chine et dans le même temps la fermeture de tous ceux situés en dehors de la Chine. Une décision prise en raison de la situation sanitaire liée au coronavirus Covid-19.

Initialement, Apple avait communiqué sur une fermeture des Apple Store dans le monde jusqu'au 27 mars. Le discours a changé. Désormais, il est question d'une fermeture jusqu'à nouvel ordre en Amérique du Nord, Amérique latine ou encore en Europe. Pour certains pays d'Asie, la date du 27 mars est actuellement conservée.

" Pour la sécurité des clients et des employés, Apple a décidé de fermer tous ses magasins en France jusqu'à nouvel ordre ", peut-on par exemple lire dans une FAQ sur la fermeture temporaire des Apple Store en France.

Rien d'étonnant dans la modification et la prudence du discours d'Apple. Plusieurs pays en Europe ont notamment mis en place des dispositifs de confinement de la population et pour la fermeture des commerces non essentiels.

Apple compte plus de 500 boutiques Apple Store dans le monde, dont plus de 270 aux États-Unis, une vingtaine en France et une quarantaine en Chine.