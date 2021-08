Apple va lancer une plateforme de musique classique après un rachat et une fermeture

Pour un montant non divulgué, Apple annonce l'acquisition de Primephonic. Lancée il y a trois ans, la plateforme américano-néerlandaise de streaming de musique classique sera mise hors ligne à partir du 7 septembre prochain. Les abonnés de Primephonic recevront un remboursement et auront la possibilité de bénéficier de six mois gratuits à Apple Music.

L'année prochaine, Apple prévoit de lancer une application Apple Music dédiée à la musique classique avec l'interface utilisateur de Primephonic et des fonctionnalités supplémentaires.

Actuellement, Primephonic est facturé 9,99 dollars par mois pour un forfait Premium (streaming MP3 à 320 kbps) et 14,99 € par mois pour un forfait Platinum (streaming lossless FLAC 24 bits jusqu'à 192 kHz) avec plus de 3,5 millions de titres classiques.

" Avec l'intégration de Primephonic, les abonnés Apple Music profiteront d'une expérience de la musique classique nettement enrichie, à commencer par l'accès aux playlists Primephonic et à des contenus audio exclusifs ", écrit Apple dans un communiqué.

Le groupe de Cupertino ajoute que sur Apple Music, il sera possible de retrouver des fonctionnalités de Primephonic comme une recherche par compositeur et par répertoire, un affichage détaillé des métadonnées propres à la musique classique.

Une aubaine pour Primephonic

" En tant que start-up spécialisée dans la musique classique, nous ne pouvons pas atteindre la majorité des auditeurs de musique classique dans le monde, en particulier ceux qui écoutent également d'autres genres musicaux. […] Pour mener à bien notre mission, nous devions nous associer à un service de streaming de premier plan qui englobe tous les genres musicaux et partage notre amour de la musique classique ", déclare Primephonic.

Apple Music permet d'écouter plus de 75 millions de titres en streaming dans tous les genres, dont plus de 500 000 albums de musique classique.