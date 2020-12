Apple impose la transparence sur les données collectées par les applications

" Il est essentiel pour les applications de présenter clairement leurs pratiques de confidentialité, pour établir une relation de confiance avec de potentiels utilisateurs. " Lors de sa conférence WWDC 2020, Apple avait annoncé un niveau de transparence inédit pour les applications de l'App Store et du Mac App Store.

Le coup d'envoi de cette transparence vient d'être officialisé en marge de la publication d'iOS 14.3, iPadOS 14.3 et macOS 11.1 (Big Sur). Dans les pages de l'App Store, une nouvelle section est consacrée à la confidentialité. Elle offre un résumé des pratiques de chaque application en matière de respect de la vie privée.

Un tel résumé est fourni par les développeurs, sachant qu'Apple avait déterminé une date butoir au 8 décembre. Depuis, les nouvelles applications soumises et mises à jour doivent s'accompagner de l'information idoine sur la confidentialité.

Une information éclairée sur l'utilisation des données

Il est ainsi question des données pouvant être utilisées pour le suivi lors d'une consultation d'applications et sites web de tiers, des données rattachées à l'utilisateur qui peuvent être recueillies et associées à des comptes et appareils ou à une identité. Une autre catégorie concerne les données qui ne sont par rattachées à l'utilisateur.

Ce type de transparence concernera au final les applications sur l'ensemble des plateformes d'Apple avec également watchOS et tvOS. Les propres applications d'Apple devront s'y plier.

Rappelons qu'Apple a reporté à 2021 l'obligation pour les applications de demander explicitement l'autorisation avant pistage des utilisateurs d'appareils iOS en ayant recours à un identifiant publicitaire IDFA (Identification for Advertisers).