Apple TV 4K : un modèle avec puce A12 Bionic et nouvelle télécommande

Après l'Apple TV 4K de 5e génération datant de 2017, Apple annonce une mise à niveau de son boîtier multimédia. Dans un format similaire, il est équipé d'une puce A12 Bionic introduite en 2018 dans l'iPhone XS et XR.

Ce modèle 2021 de l'Apple TV 4K est ainsi capable de prendre en charge la vidéo HDR avec fréquence d'images élevée (4K High Frame Rate HDR) et la lecture vidéo Dolby Vision à 60 images par seconde via AirPlay depuis un iPhone compatible.

Pour la balance des couleurs, une fonctionnalité permet de s'appuyer sur le capteur de luminosité d'un iPhone faisant face à l'écran à 2,5 cm de distance afin de procéder à une comparaison avec des normes de l'industrie du cinéma, et opérer dès lors une adaptation automatique.

Au jeu des comparaisons avec le précédent modèle, il est à noter l'arrivée du Wi-Fi 6, le protocole Thread pour une compatibilité avec la norme de connectivité développée par le projet Connected Home over IP et avec les appareils prenant en charge HomeKit Thread, ainsi qu'un port HDMI 2.1 (et non plus HDMI 2.0a). Pour autant, il est précisé la prise en charge des sorties vidéo HDR jusqu'à 4K à 60 fps.

La télécommande Siri Remote évolue

Pour accompagner la nouvelle Apple TV 4K, c'est une nouvelle télécommande Siri Remote en aluminium avec connectivité Bluetooth 5.0 et possibilité de contrôler le téléviseur via infrarouge ou CEC (marche, arrêt, bascule sur l'entrée Apple TV, contrôle du volume).

Des boutons d'alimentation et de mise en sourdine font leur apparition. La télécommande intègre un Clickpad à commande tactile à la place d'une Surface Touch. C'est ainsi un pavé cliquable pour la navigation, mais avec toujours une partie tactile pour divers gestes. Un geste circulaire sur l'extérieur sert à activer une molette tactile.

La nouvelle Apple TV 4K sera disponible après la mi-mai à 199 € (32 Go) ou 219 € (64 Go) et en précommande à partir du 30 avril. La nouvelle télécommande Siri Remote est compatible avec le précédent modèle et avec l'Apple TV HD. Elle sera proposée séparément à 65 € (ou avec l'Apple TV HD au catalogue à 159 €).