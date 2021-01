Apple TV+ : la gratuité renouvelée jusqu'en juillet 2021

Selon des informations relayées par 9to5Mac, les abonnés au service Apple TV+ dont la période d'essai doit normalement se terminer entre février et juin prochain devraient continuer à profiter gratuitement du service au moins jusqu'en juillet.

Apple avait déjà reporté la mise en place de la facturation de son abonnement à février 2021, finalement, la marque repousse à nouveau l'échéance.

Apple devrait prochainement contacter les abonnés concernés par email. Concernant les abonnés qui paient déjà 4,99€ par mois, ils recevront un crédit de 4,99€ sur leur compte Apple chaque mois entre février et juin.

Avec cette manoeuvre couteuse, Apple s'offre plus de temps pour soigner son catalogue de contenus et augmenter sa valeur aux yeux des abonnés. La marque s'apprête ainsi à sortir quelques productions attendues comme les saisons 2 de For All Mankind, Servant ou encore la grosse production Cherry avec Tom Holland en mars.